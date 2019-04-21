Вице-спикер Рады встала на колени во время дебатов Порошенко и Зеленского

Вице-спикер Рады встала на колени во время дебатов Порошенко и Зеленского

В интернете появилось видео, на котором вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко становится на колени во время дебатов между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Видео: Українська Сторінка / YouTube

На ролике видно, как Геращенко подбегает к краю сцены и встает на колени одновременно с Зеленским. Позднее к ней подходит женщина и помогает встать.

Дебаты между Порошенко и Зеленским состоялись 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В ходе них Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко и выразил готовность сломать существующую систему. Действующий президент, в свою очередь, заявил о неспособности Зеленского противостоять президенту России Владимиру Путину. В ходе дебатов актер встал на колени, а Порошенко встал только на одно колено и поцеловал украинский флаг.