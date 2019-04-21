Второй тур выборов президента Украины стартовал на участке в Австралии

Первый заграничный избирательный участок для голосования на выборах президента Украины открылся на территории посольства в австралийской Канберре. Об этом сообщает УНН.

Голосование на этом участке началось в 8:00 по местному времени (23:00 мск 20 апреля) и продлиться до 20:00 по местному времени (11:00 21 апреля). Здесь могут проголосовать украинцы, которые проживают в Австралии и Новой Зеландии.

На участке в Австралии зарегистрировано 1737 избирателей. В первом туре здесь проголосовали 125 человек, 69 из которых поддержали действующего президента Украины Петра Порошенко, за актера Владимира Зеленского свои голоса отдали 14 человек. Столь невысокая активность украинцев в Австралии связана с тем, что большинство из них проживают не в Канберре.

Этот участок относится к заграничному избирательному округу, куда входят участки в еще 71 стране мира. Издание отмечает, что больше всего заграничных участков расположено в Германии — пять. По четыре участка сформированы в США, Польше и Италии, по три находятся в Канаде, Испании и Турции. На территории России ни один участок открыт не был.