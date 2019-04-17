Порошенко пообещал уволить всех губернаторов в случае победы на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что в случае победы на президентских выборах он намерен уволить губернаторов всех областей страны.

«Сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах — хочу отметить, что это требование Конституции, — все они [губернаторы] уходят в отставку», — сказал он.

По словам Порошенко, их места займут «новые молодые люди» из объединенных территориальных общин, «где они уже несколько лет поработали».

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В первом туре больше всех голосов набрал актер Владимир Зеленский, однако он не смог преодолеть порог в 50%, в результате чего был назначен второй тур, куда также прошел Порошенко, занявший второе место в первом туре.