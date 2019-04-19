СМИ узнали сумму расходов Зеленского и Порошенко на предвыборную агитацию

СМИ узнали сумму расходов Зеленского и Порошенко на предвыборную агитацию

Кандидат в президенты Украины, действующий лидер Петр Порошенко в рамках предвыборной агитации потратил 97 млн гривен из избирательного фонда. Об этом со ссылкой на данные Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) сообщает «Апостроф».

НАПК провел анализ промежуточных финансовых отчетов избирательных фондов кандидатов в президенты. Отчетный период — с 7 по 13 апреля.

За это же время оппонент Порошенко, актер Владимир Зеленский потратил 50,4 млн гривен. Он использовал средства, поступившие с накопительного счета на текущий, остатки средств на текущем счете и сумму возврата средств исполнителем по заключенному в предыдущем отчетном периоде договоре.

По данным НАПК, избирательный фонд Порошенко был сформирован за счет собственных средств кандидата в объеме 99,9 млн гривен, фонд Зеленского — за счет средств политической партии (44,59 млн гривен).