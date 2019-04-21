Представитель армии Хафтара заявил о тяжелых боях на подступах к Триполи

Представитель армии Хафтара заявил о тяжелых боях на подступах к Триполи

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари заявил о тяжелых боях против подконтрольных правительству национального согласия (ПНС) формирований с использованием авиации близ Триполи. Об этом сообщает Address Libya.

Он отметил, что силы противника совершили несколько попыток атаковать подразделения под командованием Хафтара на южном и восточном направлениях.

По словам аль-Мисмари, населенный пункт Гарьян подвергся пяти бомбардировкам авиацией противника. Кроме того, формирования ПНС совершили три авиаудара по военной базе «аль-Ватия», сообщил официальный представитель ЛНА.​

Армия Хафтара начала наступление на Триполи 4 апреля, заявив о намерении очистить подконтрольную правительству во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем ливийскую столицу от «террористов». В тот же день начались первые боестолкновения ЛНА с войсками ПНС.



7 апреля правительственные войска объявили о начале военной операции «Вулкан гнева». На следующий день после обстрела аэропорта Митига столкновения между противоборствующими силами за контроль над Триполи обострились.