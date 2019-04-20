В Минздраве Забайкалья сообщили о возросшем числе пострадавших от пожаров

В Минздраве Забайкалья сообщили о возросшем числе пострадавших от пожаров

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкальском крае возросло до 23 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

​В министерстве рассказали, что семь человек госпитализировали, а 13 получили помощь амбулаторно. В пресс-службе отметили, что детей среди пострадавших нет. Отмечается, что никто не погиб.

Пожары в Забайкалье коснулись 14 населенных пунктов. В крае ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате возгораний пострадали 152 дома, а 289 человек потеряли имущество.

Глава МЧС Евгений Зиничев отметил, что пожары могли начаться из-за пала травы. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что некоторые пожары произошли из-за человеческого фактора. При этом он сообщил, что два возгорания пришли в Россию из-за границы.