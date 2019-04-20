Волкер заявил о надолго пришедших на Украину Соединенных Штатах

Спецпредставитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты пришли на Украину надолго. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, границы и территории которой, включая Крым, полностью восстановлены», — сказал он.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По его итогам актер Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.