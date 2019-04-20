Волкер заявил о надолго пришедших на Украину Соединенных Штатах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,61 63,55 EUR Нал. 72,70 71,52 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 329,05 +10,95 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
ЦОДД назвал самые часто встречающиеся машины нарушителей ПДД Общество, 03:16 Трамп заподозрил демократов в измене и фабрикации доклада Мюллера Политика, 03:03 Волкер заявил о надолго пришедших на Украину Соединенных Штатах Политика, 02:43 Помпео обвинил Россию в поддержке авторитарных режимов Латинской Америки Политика, 02:20 В Забайкалье число пострадавших от пожаров домов превысило 150 Общество, 01:55 Институт «Роскосмоса» нашел в «каплях» из аппаратов СССР угрозу спутникам Технологии и медиа, 01:50 Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне Общество, 01:32 Глава КХЛ назвал фееричным и бескомпромиссным финал серии Кубка Гагарина Общество, 01:01 Порошенко в разговоре с Помпео осудил слова Зеленского Политика, 00:47 В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек Общество, 00:41 Гуаидо наметил новую дату для операции по отстранению Мадуро от власти Политика, 00:32 Совет директоров «Газпром нефти» одобрил выплату дивидендов в ₽142,2 млрд Бизнес, 00:17 «Транснефть» назвала сроки улучшения качества идущей в Белоруссию нефти Бизнес, 19 апр, 23:55 Трамп обсудил с Хафтаром установление демократии в Ливии Политика, 19 апр, 23:52
Выборы на Украине ,  
0 
Волкер заявил о надолго пришедших на Украину Соединенных Штатах

Спецпредставитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты пришли на Украину надолго. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, границы и территории которой, включая Крым, полностью восстановлены», — сказал он.

Политика
Штаб Зеленского опроверг сотрудничество с американскими лоббистами

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По его итогам актер Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.

Фотогалерея 
Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко. Фоторепортаж

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты. В этом же день Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майском Помпео, в ходе которого он осудил использование Зеленским термина «повстанцы» ДНР и ЛНР. По мнению украинского лидера, их стоило называть служащими «российских оккупационных войск».

Теги: Уукраина, Курт Волкер, президентские выборы
Материалы по теме
Порошенко заявил об «ужасной части» дебатов с Зеленским
Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять Путину
Политика
Штаб Зеленского опроверг сотрудничество с американскими лоббистами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter