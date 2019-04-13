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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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На Украину прибыла партия американских боевых машин Hummer

В Одессу из США прибыли 35 боевых машин Hummer, сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак на встрече с военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады в Конотопе. Его слова опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

«Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения», — сообщил он.

В последнее время США оказали помощь Украине на более чем $400 млн, добавил Полторак. По его словам, речь идет о противотанковых средствах Javelin, средствах артиллерийской разведки и радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратах и антиснайперских комплексах.

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США одобрили продажу Украине Javelin весной прошлого года. Согласно контракту, Киев должен заплатить за 37 комплексов $47 млн. Как сообщил позднее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, Киев будет использовать Javelin с некоторыми условиями — в частности, их не должны применять на линии соприкосновения сторон в Донбассе.
 

Теги: Украина, Степан Полторак, Hummer
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