На Украину прибыла партия американских боевых машин Hummer

В Одессу из США прибыли 35 боевых машин Hummer, сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак на встрече с военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады в Конотопе. Его слова опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

«Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения», — сообщил он.

В последнее время США оказали помощь Украине на более чем $400 млн, добавил Полторак. По его словам, речь идет о противотанковых средствах Javelin, средствах артиллерийской разведки и радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратах и антиснайперских комплексах.

США одобрили продажу Украине Javelin весной прошлого года. Согласно контракту, Киев должен заплатить за 37 комплексов $47 млн. Как сообщил позднее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, Киев будет использовать Javelin с некоторыми условиями — в частности, их не должны применять на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

