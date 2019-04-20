Порошенко в разговоре с Помпео осудил слова Зеленского

Соперник действующего президента Украины отозвался о воюющих в Донбассе как о повстанцах. Порошенко обратил на это внимание Помпео, отметив, что, по его данным, в конфликте там участвуют российские оккупационные войска

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко в беседе с госсекретарем США Майком Помпео осудил использование своим соперником по президентской гонке актером Владимиром Зеленским термина «повстанцы Донецкой и Луганской народных республик» (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в сообщении на сайте главы Украины. С Помпео Порошенко провел телефонный разговор.

На самом деле, считает действующий глава государства, этих людей стоило бы называть служащими «российских оккупационных войск в Донбассе». Как отреагировал на это американский госсекретарь, в сообщении не указывается.

Порошенко Помпео, отмечается на сайте интернет-представительства главы Украины, пожелал удачи во время второго тура президентских выборов.​ Также в ходе разговора госсекретарь, по данным Киева, заверил Порошенко: «Вашингтон и впредь будет бок о бок оставаться с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности».

Президент Украины поблагодарил за такую поддержку, призвав власти США предпринять еще более активные усилия, в частности, относительно освобождения «украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах».

Когда именно состоялся телефонный разговор, а также кто стал его инициатором, на сайте президента Украины не указывается.