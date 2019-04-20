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Порошенко в разговоре с Помпео осудил слова Зеленского
Соперник действующего президента Украины отозвался о воюющих в Донбассе как о повстанцах. Порошенко обратил на это внимание Помпео, отметив, что, по его данным, в конфликте там участвуют российские оккупационные войска
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко в беседе с госсекретарем США Майком Помпео осудил использование своим соперником по президентской гонке актером Владимиром Зеленским термина «повстанцы Донецкой и Луганской народных республик» (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в сообщении на сайте главы Украины. С Помпео Порошенко провел телефонный разговор.

На самом деле, считает действующий глава государства, этих людей стоило бы называть служащими «российских оккупационных войск в Донбассе». Как отреагировал на это американский госсекретарь, в сообщении не указывается.

Порошенко Помпео, отмечается на сайте интернет-представительства главы Украины, пожелал удачи во время второго тура президентских выборов.​ Также в ходе разговора госсекретарь, по данным Киева, заверил Порошенко: «Вашингтон и впредь будет бок о бок оставаться с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности».

Президент Украины поблагодарил за такую поддержку, призвав власти США предпринять еще более активные усилия, в частности, относительно освобождения «украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах».

Когда именно состоялся телефонный разговор, а также кто стал его инициатором, на сайте президента Украины не указывается.

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Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко. Фоторепортаж

Это уже не первый раз, когда Порошенко критикует Зеленского за использование термина «повстанцы» относительно участников боевых действий на востоке страны. Так о них основной соперник действующего главы государства, в частности, отзывался в ходе дебатов (Порошенко Зеленский задал вопрос: правда ли то, что «конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР».

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Сразу после окончания дебатов Порошенко заявил, что был шокирован, когда Зеленский «назвал боевиков на Донбассе «повстанцами». «Это означает либо штампы России, или тотальная некомпетентность», — отметил он, добавив, что подобные высказывания «абсолютно четко демонстрируют, что на Украине нет российских войск и российской агрессии». «У нас [в таком случае] есть повстанцы, которые якобы проживают на территории Донецкой и Луганской областей, и украинцы убивают сами себя, а Россию мы выводим за пределы этой агрессии», — отметил Порошенко. Зеленскому, уверен действующий президент Украины, необходимо объяснить, какую грубую ошибку он сделал.

Конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Активные боевые действия начались после того, как в Донбасс в рамках антитеррористической операции (АТО) были направлены украинские военнослужащие. В конце апреля 2018 года Порошенко объявил о завершении АТО и начале в регионе новой операции — объединенных сил. Воюющих со стороны ДНР и ЛНР Киев считает террористами, которых поддерживают российские войска. Москва в свою очередь себя стороной конфликта на Украине не считает. Присутствие в республике российских войск она отрицает.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Майк Помпео
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