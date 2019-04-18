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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,83%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Штаб Зеленского опроверг сотрудничество с американскими лоббистами

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не привлекала лоббистские компании или агентства к организации визита своего представителя в США, и не имеет контрактов с группой Signal Group Consulting. Об этом говорится в заявлении штаба Зеленского в Facebook.

В команде кандидата также отрицают связь с бывшим первым вице-премьером Украины и экс-главой «Нафтогаза» Олегом Дубиной. В заявлении подчеркивается, что он «никогда не был и не является членом команды Владимира Зеленского».

В сообщении штаба также говорится, что принципиальная позиция Зеленского заключается в том, что он в отличие от «представителей «старых» политических элит» не занимается достижением договоренностей и разадачей «будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, в тайне от общества».

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Согласно документам на сайте Минюста США, контракт Зеленского с Signal Group Consulting был заключен 12 апреля и действует до 31 мая 2020 года. По словам представителя компании Джона Проктера, сумма контракта — $60 тыс. Среди задач Signal Group Consulting в договоре указаны представление команды Зеленского американской общественности, организация встреч с представителями госструктур и развитие отношений с медиа и аналитическими центрами. Как сообщили источники «Радио Свободы», в Вашингтон в качестве представителя Зеленского отправятся глава его штаба Иван Баканов и Олег Дубина.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Ни один из 39 кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов.​ Во второй тур, который назначен на 21 апреля, прошли Зеленский, получивший 30,24% голосов избирателей, и действующий украинский лидер Петр Порошенко (15,95%). 
 

Теги: Владимир Зеленский, выборы на Украине
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