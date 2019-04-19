Порошенко заявил о последнем дне для «удара по реваншистам»

Порошенко заявил о последнем дне для «удара по реваншистам»

Украинский президент Петр Порошенко в своем Telegram-канале призвал «нанести удар по реваншистам» в преддверии дебатов, которые пройдут вечером 19 апреля.

«У нас остался фактически один день, чтобы нанести последний удар по силам реваншистов», — написал он. Порошенко попросил сторонников клеить и раздавать листовки, а также общаться с людьми и убеждать их прийти на избирательные участки 21 апреля.

Накануне Порошенко в обращении к народу попросил поддержать его во втором туре президентских выборов. Глава государства призвал граждан думать не о кандидатах, а о стране и «не допустить превращения Украины и в Малороссию».

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве пройдут предвыборные дебаты Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Источники РБК в штабах кандидатов рассказали, что их команды продолжают спор о регламенте и формате дебатов. Команда действующего президента хочет, чтобы дебаты на стадионе прошли в формате пресс-конференции, а штаб Зеленского намерен устроить перед дебатами выступление «Квартала 95», говорил источник, близкий к штабу Порошенко. Источник, близкий к штабу Зеленского, рассказал, что команда главы государства поставила вторую сцену, также обсуждается вариант установки третьей сцены.