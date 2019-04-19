HBO выступил против использования Трампом фраз из «Игры престолов»

HBO упрекнул президента США Дональда Трампа за использование фраз из сериала «Игра престолов». Об этом представитель канала, который производит сериал, заявил Bloomberg.
«Хотя мы можем понять энтузиазм относительно «Игры престолов» сейчас, когда начался последний сезон, предпочитаем, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях», — заявил представитель HBO.
Накануне, 18 апреля, Трамп прокомментировал выводы, к которым пришел специальный прокурор Роберт Мюллер, расследовавший данные о российском вмешательстве в выборы в США, фразой из сериала. «Сговора нет. Воспрепятствования [правосудию] нет. Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER», — написал президент в Twitter. Последние два слова были написаны шрифтом, который используется в промоматериалах сериала «Игра престолов».
Президент ранее уже включал в свою речь цитаты из «Игры престолов». В январе в посте о стене на границе c Мексикой он написал «стена близко» (аллюзия на фразу «зима близко») шрифтом, использующимся в сериале. А в ноябре 2018 года Трамп писал «санкции близко», имея в виду готовящиеся ограничения в отношении Ирана.
Ранее HBO также критиковал такое цитирование. «Мы не были в курсе этого сообщения и предпочли бы, чтобы наши товарные знаки не присваивались ради политических целей», — отмечали на канале.