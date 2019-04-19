HBO выступил против использования Трампом фраз из «Игры престолов»

Телеканал HBO обнаружил в одном из твитов Дональда Трампа заимствование из промоматериалов к «Игре престолов» и попросил больше не использовать свои наработки в политических целях

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

HBO упрекнул президента США Дональда Трампа за использование фраз из сериала «Игра престолов». Об этом представитель канала, который производит сериал, заявил ​Bloomberg.

«Хотя мы можем понять энтузиазм относительно «Игры престолов» сейчас, когда начался последний сезон, предпочитаем, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях», — заявил представитель HBO.

Накануне, 18 апреля, Трамп прокомментировал выводы, к которым пришел специальный прокурор Роберт Мюллер, расследовавший данные о российском вмешательстве в выборы в США, фразой из сериала. «Сговора нет. Воспрепятствования [правосудию] нет. Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER», — написал президент в Twitter. Последние два слова были написаны шрифтом, который используется в промоматериалах ​ сериала «Игра престолов».

Президент ранее уже включал в свою речь цитаты из «Игры престолов». В январе в посте о стене на границе c Мексикой он написал «стена близко» (аллюзия на фразу «зима близко») шрифтом, использующимся в сериале. А в ноябре 2018 года Трамп писал «санкции близко», имея в виду готовящиеся ограничения в отношении Ирана.

Ранее HBO также критиковал такое цитирование. «Мы не были в курсе этого сообщения и предпочли бы, чтобы наши товарные знаки не присваивались ради политических целей», — отмечали на канале.