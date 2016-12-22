Трамп напомнил о санкциях против Ирана с помощью своего фото

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter свое фото с надписью «санкции близко» и датой 5 ноября — в этот день Вашингтон должен ввести второй пакет санкций против Ирана.

США вышли из ядерного соглашения с Ираном в мае, тогда же было объявлено, что Вашингтон намерен возобновить санкции против Тегерана. Так, в ночь на 5 ноября возобновится действие ограничений на покупку нефти у Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сказал, что под исключение из этих санкций попадают восемь стран. Он не уточнил, о каких именно государствах идет речь, но добавил, что ни одна из них не является членом Евросоюза.