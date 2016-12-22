Телеканал HBO ответил на фото Трампа со слоганом «Санкции близко»

В американском телеканале HBO заявили, что считают нежелательным использование их товарных знаков в политических целях, передает телеканал CNBC.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter свое фото, на котором была надпись «Санкции близко» (Sanctuons are coming).

«Мы не были в курсе этого сообщения и предпочли бы, чтобы наши товарные знаки не присваивались ради политических целей», — цитирует телеканал заявление HBO.

Фраза «Санкции близко», использованная Трампом схожа с девизом дома Старков из сериала «Игра престолов», который звучит как «Зима близко» (Winter is coming). Кроме того, как отмечает CNBC, президент США использовал шрифт, похожий на тот, который использует HBO в промо-материалах к сериалу.

На фото, опубликованном Трампом, была также указана дата — 5 ноября, в этот день вступает в силу второй пакет санкций США против Ирана.