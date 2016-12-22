ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,25 64,87 EUR Нал. 76,41 74,04 USD Бирж. 66,18 +0,46 EUR Бирж. 75,32 +0,36 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6417,80 +53,90 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25157,11 -0,88% Nasdaq 7330,02 -1,39%
Телеканал HBO ответил на фото Трампа со слоганом «Санкции близко»
Лента новостей
5 модных трендов этой осени 20:34, РБК Pink и KUPIVIP В РЖД третий раз за год подняли зарплату 20:30, Общество Полиция задержала похитителей ноутбуков из «Гоголь-центра» 20:25, Общество Блогера Илью Варламова не пустили в Азербайджан 20:20, Общество США пригрозили SWIFT санкциями из-за Ирана 20:16, Политика Операторам без лицензии предложили запретить ввозить спутниковые телефоны 20:12, Технологии и медиа В Тюмени машина сбила семерых пешеходов 20:05, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 20:04, РБК и Экспострой на Нахимовском Генпрокуратура не увидела в обращении Золотова оснований для проверки 20:00, Политика В РПЦ сочли неадекватными слова константинопольского эмиссара по Украине 19:46, Общество Футболист сборной Дании Никлас Бендтнер получил тюремный срок 19:43, Спорт Власти предложили испытать беспилотные автомобили в Москве и Татарстане 19:38, Технологии и медиа Путин назначил нового посла в Таиланде 19:35, Политика В Москве суд арестовал обвиняемого в госизмене военного эксперта 19:30, Общество Трамп напомнил о санкциях против Ирана с помощью своего фото 19:25, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 19:19, РБК и Thomson Reuters В Египте неизвестные обстреляли автобус с христианами-коптами 19:17, Общество Ярославский депутат предложил отменить пенсию по старости 19:08, Общество Франция выделит ЦАР €24 млн и оружие 18:51, Политика Стала известна стоимость покупки ВТБ банка «Возрождение» 18:49, Финансы Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 18:45, РБК и Barilla В Москве у знакомого с «архангельским террористом» подростка нашли бомбу 18:35, Общество МИД вручил послу Кипра ноту за нарушение прав россиянки на границе 18:32, Политика РБК узнал условия выхода «Роснефти» из совместного проекта с Босовым 18:28, Бизнес Хачанов разгромил Зверева в четвертьфинале теннисного «Мастерса» в Париже 18:28, Спорт Новак пообещал найти механизмы обхода санкций против Ирана 18:24, Политика Росавиация объяснила запрет лайнеру Air France на полет над Россией 18:09, Общество 6 правил путешествия с друзьями 18:04, РБК и Билайн
Телеканал HBO ответил на фото Трампа со слоганом «Санкции близко»
Политика, 20:49
0
Телеканал HBO ответил на фото Трампа со слоганом «Санкции близко»

В американском телеканале HBO заявили, что считают нежелательным использование их товарных знаков в политических целях, передает телеканал CNBC.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter свое фото, на котором была надпись «Санкции близко» (Sanctuons are coming).

«Мы не были в курсе этого сообщения и предпочли бы, чтобы наши товарные знаки не присваивались ради политических целей», — цитирует телеканал заявление HBO.

Фраза «Санкции близко», использованная Трампом схожа с девизом дома Старков из сериала «Игра престолов», который звучит как «Зима близко» (Winter is coming). Кроме того, как отмечает CNBC, президент США использовал шрифт, похожий на тот, который использует HBO в промо-материалах к сериалу.

На фото, опубликованном Трампом, была также указана дата — 5 ноября, в этот день вступает в силу второй пакет санкций США против Ирана.

Теги: Дональд Трамп , HBO
Главное
РБК узнал условия выхода «Роснефти» из совместного проекта с Босовым Бизнес
Материалы по теме
Трамп напомнил о санкциях против Ирана с помощью своего фото Политика
США пригрозили SWIFT санкциями из-за Ирана Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter