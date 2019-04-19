Зеленский счел необходимым искать альтернативу поставкам нефти из России

Украине следует искать альтернативные поставки в страну нефти и нефтепродуктов из-за введенного Россией запрета на экспорт. Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» сообщил кандидат в президенты Владимир Зеленский.​

«Я не знаю глубоко эту проблему, я ее не изучил. Мне не стыдно в этом признаться. Я думаю, что всегда необходимо класть на карту все возможные варианты в любой задаче. В этой задаче, я думаю, что надо искать альтернативные поставки», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».

Актер предположил, что альтернативные поставки следует искать в западных странах.

18 апреля Россия за три дня до проведения второго тура президентских выборов на Украине расширила санкции в отношении этой страны. Соответствующее постановление подписал российский премьер Дмитрий Медведев.

В частности, одной из главных мер стал запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также угля, с 1 июня их можно будет вывозить только по отдельным разрешениям. Кроме того, был расширен список запрещенных к ввозу на территорию России украинских товаров в сфере машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. По словам Медведева, такое решение стало ответом на недружественные действия Киева.

10 апреля стало известно о расширении кабмином Украины списка товаров, запрещенных к ввозу из России. В него включили стеклотару, формалин, аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и другое.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. По итогам первого тура Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а его соперник Петр Порошенко — 15,95%. 19 апреля кандидаты сойдутся в предвыборных дебатах на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.