Франция отправит в Эстонию несколько сотен солдат и военную технику

Почти три сотни военнослужащих, а также 4 танка и 25 боевых машин пехоты (БМП) 23 апреля прибудут из Франции в Эстонию в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX). Об этом говорится в заявлении пресс-службы французского посольства в прибалтийской республике.

Отмечается, что военные и техника будут дислоцироваться в городе Тапа, который находится примерно в 140 километрах от российской границы.

В состав дивизии войдут военнослужащие второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона. Военную технику планируется доставить по железной дороге. Отмечается, что военные пробудут на территории Эстонии до конца августа текущего года.

15 апреля стало известно, что Великобритания направила в Эстонию пять военных вертолетов «Апач» в качестве сдерживающего фактора из-за «очень вероятной угрозы» от России. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал размещение вертолетов «жизненно важным» моментом. В тот же день замглавы МИД России Александр Грушко сообщил о приостановке военного и гражданского сотрудничества с НАТО.