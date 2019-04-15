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МИД заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества с НАТО
Москва не видит признаков того, что в НАТО знают, как выйти из сложившегося кризиса в двусторонних отношениях, заявил Александр Грушко. Но военного конфликта между Россией и альянсом не будет, надеется замглавы МИДа
Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta / Reuters

Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линиям полностью прекращено. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.

«НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал замминистра, который ранее работал постпредом России при альянсе.

«НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалось НАТО — под холодную войну», — заявил Грушко.

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории. Он отметил, что Москва сохранила контакты с отдельными странами альянса.

Но военный конфликт с Североатлантическим альянсом не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества, заверил Грушко.

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«В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Однако в сегодняшней ситуации возрастает риск непреднамеренных инцидентов, неправильно понятых намерений. Их необходимо избежать», — отметил замглавы МИДа. Грушко считает, что обновление альянса возможно путем стратегического партнерства с Россией. Такая попытка уже была предпринята на Лиссабонском саммите Россия — НАТО в 2010 году.

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По его словам, сейчас НАТО повышает боеготовность своих войск, занимается их оперативной переброской по Европе, фокусируясь на Балтийском и Черноморском регионах, а также в приарктической зоне. Военные расходы НАТО в 2018 году превысили $1 трлн, что в 22 раза больше, чем траты России на оборону, подчеркнул замминистра.

Россия в гонке с НАТО по наращиванию военных бюджетов участвовать не намерена, отметил он. «С помощью раздувания мифической угрозы с Востока формируется спрос на инструменты обеспечения защиты, прежде всего на вооружения и военную технику. Со своей стороны, в этой гонке участвовать не намерены. Ставку делаем на экономичные, точечные и эффективные средства», — добавил Грушко.

Автор: Григорий Дубов
Теги: МИД России, Альянс, Россия-НАТО, Александр Грушко
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