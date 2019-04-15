МИД заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества с НАТО

Москва не видит признаков того, что в НАТО знают, как выйти из сложившегося кризиса в двусторонних отношениях, заявил Александр Грушко. Но военного конфликта между Россией и альянсом не будет, надеется замглавы МИДа

Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta / Reuters

Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линиям полностью прекращено. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.

«НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал замминистра, который ранее работал постпредом России при альянсе.

«НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалось НАТО — под холодную войну», — заявил Грушко.

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории. Он отметил, что Москва сохранила контакты с отдельными странами альянса.

Но военный конфликт с Североатлантическим альянсом не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества, заверил Грушко.