МИД заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества с НАТО

Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линиям полностью прекращено. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.
«НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал замминистра, который ранее работал постпредом России при альянсе.
«НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалось НАТО — под холодную войну», — заявил Грушко.
По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории. Он отметил, что Москва сохранила контакты с отдельными странами альянса.
Но военный конфликт с Североатлантическим альянсом не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества, заверил Грушко.