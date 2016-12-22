Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии танками

Грядущий выход из ЕС не отразится на военном присутствии Великобритании в Прибалтике. В 2019 году Лондон усилит группировку войск в Эстонии в ходе плановой ротации, а в июле на Балтику прибудут силы королевских ВМС

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В 2019 году военное присутствие Великобритании в Прибалтике будет усилено. В Эстонию будут переброшены 20 танков, а королевский ВМФ проведет учения в Балтийском море, сообщает эстонский медиапортал ERR со ссылкой на военного атташе Великобритании в Эстонии Гэри Брукса.

На следующий год намечена ротация британского воинского контингента в Эстонии. В Великобританию будут отосланы 10 танков, им на смену придут уже 20 бронемашин. С апреля по август на авиабазе Эмари, построенной для нужд ВВС СССР в 1945 году, будут базироваться британские истребители Eurofighter Typhoon. В июле 2019 года на территории страны пройдут военные учения Эстонии и Великобритании. В них примут участие как наземные силы, так и корабли британского флота и королевская авиация.

«Все эти маневры исключительно индивидуальны. Мы всегда должны быть готовы воспользоваться возможностью комбинировать действия как наземных, так и воздушных войск или, например, пехоты и флота. Но на самом деле все эти маневры индивидуальны, и если мы рассмотрим каждый случай в отдельности, то их координирование не является такой уж большой проблемой, так что мы можем с легкостью организовать совместную работу разных групп войск», — заявил атташе Гэри Брукс.

В 2016 году страны — члены НАТО договорились о размещении четырех многонациональных комбинированных батальонов в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Всего в них задействованы 4 тыс. военных.

Учения сил НАТО регулярно проходят в Прибалтике, в том числе и в Эстонии. Так, в июне в Эстонии прошли учения Ramstein Alloy с участие ВВС альянса и стран-партнеров. Основной базой для них стала авиабаза Эмари. Помимо местных летчиков, в них были задействованы летчики из Франции, Польши, Португалии, Испании, Германии, Норвегии, Нидерландов, Швеции и Финляндии.