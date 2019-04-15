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Политика ,  
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Лондон направил в Эстонию пять вертолетов «Апач» из-за «угрозы» от России

Великобритания направила в Эстонию пять военных вертолетов «Апач» в качестве сдерживающего фактора из-за «очень вероятной угрозы» от России, пишет Sky News со ссылкой на министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

Министр назвал размещение вертолетов в Эстонии «жизненно важным» моментом. «Действия России — это реальная угроза, и одна из причин, по которой мы развертываем пять «Апачей», заключается в нашей постоянной адаптации к меняющейся ситуации [с Россией]» — заявил Уильямсон и уточнил, что в данном случае речь идет о единстве членов НАТО и что многие страны поддерживают решение Лондона.

Политика
Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии танками

В конце 2018 года власти Британии подчеркивали, что в нынешнем году усилят свое военное присутствие в Прибалтике даже на фоне выхода страны из ЕС. В частности, в Эстонию будут переброшены 20 танков, а также временно истребители Eurofighter Typhoon. Летом 2019 года Эстония и Британия проведут совместные учения.

В феврале в Минобороны Эстонии говорили, что фактически «ведут подготовку к войне» (вероятный противник назван не был), а в марте эстонская разведка рассказывала, что Москва «готовится к военному конфликту» с НАТО.

Теги: Вертолет, Лондон, Эстония
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