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Эксперты смоделировали начало войны России и НАТО в Прибалтике

США следует существенно усилить военное присутствие в Польше, чтобы получить возможность противостоять России в случае гипотетического конфликта. Такое предложение содержится в исследовании американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), на которое обратило внимание издание National Interest.

В докладе говорится, что в случае конфликта между Россией и НАТО (авторы называют его маловероятным) российские войска благодаря удачному географическому положению и расположению военных баз смогут захватить часть территории Эстонии, Латвии и Литвы до вмешательства альянса. В таком случае НАТО будет вынуждено либо уступить действиям Москвы, либо взять на себя «бремя» контрнаступления. При этом даже поражение в «ограниченной войне» с Россией может оказаться «фатальным» для единства альянса и привести к геополитическим изменениям в Европе, указывают авторы доклада.

Для предотвращения такой ситуации они призывают США разместить в Польше полноценную военную дивизию вместе с базой, пехотой, ПВО и артиллерией. В таком случае Польша станет «ключом для защиты Восточной Европы» — например, польские войска смогут помешать России прорубить сухопутный коридор в Калининград через Литву.

Впрочем, в докладе подчеркивается, что польская советская военная техника устарела, а переоснащение армии потребует крупных финансовых вложений. National Interest, цитируя доклад, также отметило, что американской дивизии в регионе все равно будут в меньшинстве по сравнению с российскими войсками.

Теги: Прибалтика, доклад, вооруженный конфликт
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