Россия и Украина обвинили друг друга в срыве перемирия в Донбассе

Россия и Украина обвинили друг друга в срыве перемирия в Донбассе

Россия и Украина обвинили друг друга в отказе поддерживать «пасхальное перемирие» в Донбассе, подразумевающее всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня. Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в формате Skype-конференции длилось 6 часов.​

По словам полпреда РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, ​диалог проходил в формате рабочей группы по безопасности, а затем — в формате контактной группы, сообщает ТАСС.

«К сожалению, обсуждение не привело к результату. Киев отказался принимать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые призваны обеспечить прочную безопасность и переход к политическому урегулированию», — сказал подпред. Он отметил, что предложения Донецка и Луганска, поддержанные российской стороной и ОБСЕ, были отвергнуты.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Россия отказалась от объявления «пасхального перемирия» с 19 апреля.

«Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о согласовании с канцлером Германии Ангелой Меркель и вступлении в силу «пасхального перемирия» с 18 апреля 2019 года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР восприняли эту информацию с недоумением, так как такие договоренности с Донецком и Луганском не были согласованы.

Предыдущее перемирие в Донбассе было объявлено 8 марта, однако оно неоднократно нарушалось сторонами конфликта, как и все предыдущие.