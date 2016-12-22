Грызлов обвинил Украину в срыве согласования перемирия в Донбассе

Украина не утвердила дату начала режима прекращения огня в Донбассе. Об этом журналистам сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.

​«Украина по надуманным причинам не дала возможности сегодня определить дату вступления в силу устойчивого режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками», — сказал он.

По мнению Грызлова, Украина пытается «размыть» повестку заседания, поднимая не относящиеся к минским соглашениям вопросы, и сорвать работу Контактной группы. Полпред добавил, что Россия поддерживает обращение самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик в ОБСЕ, которые попросили добиться от Украины обмена удерживаемых лиц по формуле «всех установленных на всех установленных».

Грызлов отметил, что в текущем году Контактная группа проводила встречи два раза в месяц и договорилась сохранить такой график в 2019 году.

Ранее полпред ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что представители республик Донбасса предложили Украине объявить режим прекращения огня 22 декабря. Он также добавил, что Киев пытается «сорвать обсуждение ключевых вопросов».

Предыдущее перемирие началось в ночь на 29 августа и получило название «школьного», так как было приурочено к началу учебного года. В середине декабря заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина планирует наступление на мариупольском направлении, после чего воинские части ДНР привели в боевую готовность.