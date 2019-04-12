Порошенко заявил о «пасхальном перемирии» в Донбассе

Порошенко заявил о «пасхальном перемирии» в Донбассе

Киев и Берлин выступили за введение в Донбассе «пасхального перемирия» с 18 апреля. Об этом на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель объявил президент Украины Петр Порошенко. Трансляцию встречи вел телеканал «112 Украина».

«Я очень признателен госпоже канцлеру, что в процессе сегодняшнего обсуждения мы поддержали «пасхальное» прекращение огня, которое должно вступить 18 апреля в силу при условии обеспечения его выполнения со стороны России», — сказал он.

Предыдущее перемирие было введено 8 марта после договоренности подгруппы по безопасности в Донбассе. Стороны конфликта удалось убедить договориться о прекращении огня силами посредников, говорил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Несмотря на это, в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявляли о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.