Жена Шестуна заявила об остановке сердца экс-чиновника после голодовки

Жена Шестуна заявила об остановке сердца экс-чиновника после голодовки

У бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна накануне случилась остановка сердца. Об этом РБК сообщила его жена Юлия.

«Врачи сделали ему укол адреналина, откачали, затем экстренно госпитализировали в городскую больницу №20», — сказала она.

По ее словам, он по-прежнему отказывается от капельниц и еды. «Собран консилиум врачей, его состояние, несмотря на вчерашние события, оценивают как средней тяжести», — отметила она.

Накануне Шестун, который находится в СИЗО «Матросская Тишина», потерял сознание во время следственных действий. Его адвокат Андрей Гривцов сообщал РБК, что экс-чиновника госпитализировали. По словам защитника, врачи выявили у него низкое давление.