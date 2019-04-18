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Дело Шестуна ,  
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Жена Шестуна заявила об остановке сердца экс-чиновника после голодовки

У бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна накануне случилась остановка сердца. Об этом РБК сообщила его жена Юлия.

«Врачи сделали ему укол адреналина, откачали, затем экстренно госпитализировали в городскую больницу №20», — сказала она.

По ее словам, он по-прежнему отказывается от капельниц и еды. «Собран консилиум врачей, его состояние, несмотря на вчерашние события, оценивают как средней тяжести», — отметила она.

Накануне Шестун, который находится в СИЗО «Матросская Тишина», потерял сознание во время следственных действий. Его адвокат Андрей Гривцов сообщал РБК, что экс-чиновника госпитализировали. По словам защитника, врачи выявили у него низкое давление.

Общество
Суд изъял у Шестуна и соответчиков по делу имущество на 10 млрд руб.

Юлия Шестун отмечала, что у ее мужа был 70-й день голодовки. Она рассказала, что предупреждала сотрудников ФСИН о подобных последствиях.

Шестун объявил о начале голодовки в конце июля 2018 года. Наблюдатели ОНК сообщали, что причиной стали недопуск к нему адвоката и то, что ему не позволяют выдвинуться кандидатом на выборах главы Серпуховского района. В конце августа его госпитализировали, после чего он прекратил голодовку из-за ухудшения самочувствия.

Бывший чиновник возобновил голодовку 8 февраля 2019 года, а впоследствии он совершил попытку самоубийства в СИЗО. 6 марта Шестуна вновь госпитализировали из-за голодовки.

Экс-главу Серпуховского района обвинили в мошенничестве, легализации преступных средств, получении взяток и незаконной предпринимательской деятельности. Суд постановил изъять имущество Шестуна на10 млрд руб.

Теги: Александр Шестун, госпитализация, СИЗО, новости РБК
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