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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Дело Шестуна ,  
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Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализировали после голодовки

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, содержащийся в СИЗО «Матросская тишина», потерял сознание во время следственных действий. Об этом сообщил РБК адвокат экс-чиновника Андрей Гривцов.

По словам Гривцова, Шестуна повезли в больницу. Врачи зафиксировали у него низкое давление.

«О состоянии мужа я узнала из соцсетей, если честно то сама в шоке, — сообщила РБК Юлия Шестун, — у него сегодня 70 день голодовки и я предупреждала сотрудников ФСИН, что такая ситуация рано или поздно произойдет, меня никто не слышал».

Экс-глава Серпуховского района уже 69 дней находится на голодовке. По словам супруги, врачи поставили ему диагноз гипогликемия, связанный со снижением уровня сахара в крови.

Впервые голодовку Шестун объявил в конце июля 2018 года. По словам наблюдателей из ОНК, причиной стало то, что к нему не пускают адвоката и не дают выдвинуться кандидатом на предстоящих выборах главы Серпуховского района. 27 августа его госпитализировали в больницу СИЗО, 30 августа он приостановил голодовку из-за ухудшения самочувствия.

8 февраля 2019 года экс-чиновник возобновил голодовку. 12 февраля Шестун попытался совершить попытку самоубийства. По его словам, таким образом он протестовал против «произвола властей» и пыток в СИЗО. 6 марта он был вновь госпитализирован.

Бывшего главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, легализации преступных средств, а также получении взяток. В середине января Генпрокуратура заявила, что имущество Шестуна оценивается в 10 млрд руб.

Теги: Александр Шестун
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