Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализировали после голодовки

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, содержащийся в СИЗО «Матросская тишина», потерял сознание во время следственных действий. Об этом сообщил РБК адвокат экс-чиновника Андрей Гривцов.

По словам Гривцова, Шестуна повезли в больницу. Врачи зафиксировали у него низкое давление.

«О состоянии мужа я узнала из соцсетей, если честно то сама в шоке, — сообщила РБК Юлия Шестун, — у него сегодня 70 день голодовки и я предупреждала сотрудников ФСИН, что такая ситуация рано или поздно произойдет, меня никто не слышал».

Экс-глава Серпуховского района уже 69 дней находится на голодовке. По словам супруги, врачи поставили ему диагноз гипогликемия, связанный со снижением уровня сахара в крови.

Впервые голодовку Шестун объявил в конце июля 2018 года. По словам наблюдателей из ОНК, причиной стало то, что к нему не пускают адвоката и не дают выдвинуться кандидатом на предстоящих выборах главы Серпуховского района. 27 августа его госпитализировали в больницу СИЗО, 30 августа он приостановил голодовку из-за ухудшения самочувствия.