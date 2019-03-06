Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна госпитализировали в больницу при СИЗО «Матросская Тишина», рассказала РБК его жена Юлия.

«Несмотря на госпитализацию, он не прекратил голодовку, сегодня идет 27-й день», — сообщила Шестун.

Накануне в Басманном суде должна была рассматриваться жалоба Шестуна на действия следователя. «Судья Елена Ленская вызвала скорую помощь, после чего экс-главу района увели на осмотр», — сообщила супруга. По ее словам, Шестуна госпитализировали во вторник вечером в больницу при СИЗО.

Адвокат Шестуна Андрей Гривцов рассказал, что экс-глава района сильно похудел — потерял около 15 кг за время голодовки.

В среду, 6 марта, в Мосгорсуде проходит слушание апелляции на арест экс-чиновника. «Планируется, что с ним будет организована конференц-связь», — сообщила Юлия Шестун. По ее словам, за прошедшие выходные ее муж «сильно сдал, осунулся». «На каждое заседание его сопровождает дежурный врач из больницы следственного изолятора», — добавила Шестун.