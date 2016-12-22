В ОНК рассказали о начале голодовки Шестуна в СИЗО

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, находящийся в СИЗО «Лефортово», объявил головку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московскую Общественную наблюдательную комиссию за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы (ОНК).

В ОНК заявили, что Шестун начал голодовку из-за того, что к нему не пускают адвоката и не дают выдвинуться кандидатом на предстоящих выборах главы Серпуховского района.

Шестуна задержали в середине июня. По версии следствия, в 2008 году он, превысив свои полномочия, передал четыре земельных участка общей площадью 10,3 га. В результате Серпуховскому району был нанесен ущерб на сумму 62 млн руб. 14 июня Басманный суд Москвы арестовал Шестуна до 13 августа.

Находясь в СИЗО, он передал в избирком через адвоката все документы, необходимые для участия в выборах главы района. Однако, не смог оформить доверенность на открытие счета избирательной кампании.