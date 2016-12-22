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В ОНК рассказали о начале голодовки Шестуна в СИЗО
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В ОНК рассказали о начале голодовки Шестуна в СИЗО
Общество, 00:30
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В ОНК рассказали о начале голодовки Шестуна в СИЗО

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, находящийся в СИЗО «Лефортово», объявил головку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московскую Общественную наблюдательную комиссию за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы (ОНК).

В ОНК заявили, что Шестун начал голодовку из-за того, что к нему не пускают адвоката и не дают выдвинуться кандидатом на предстоящих выборах главы Серпуховского района.

Памфилова потребовала обеспечить избирательные права Шестуна
Общество

Шестуна задержали в середине июня. По версии следствия, в 2008 году он, превысив свои полномочия, передал четыре земельных участка общей площадью 10,3 га. В результате Серпуховскому району был нанесен ущерб на сумму 62 млн руб. 14 июня Басманный суд Москвы арестовал Шестуна до 13 августа.

Находясь в СИЗО, он передал в избирком через адвоката все документы, необходимые для участия в выборах главы района. Однако, не смог оформить доверенность на открытие счета избирательной кампании.

Супруга главы Серпуховского района стала кандидатом вместо него
Политика
28 июля супруга главы Серпуховского района, Юлия Шестун стала кандидатом на его должность. «Цели моего выдвижения простые: продолжить политику моего мужа, направленную на сохранение Серпуховского района как самостоятельного муниципалитета, то есть за сохранение льгот для жителей села, сохранение малокомплектных школ, продолжение полноценного финансирования культуры и спорта, борьба за закрытие полигона ТБО «Лесная», — сказала она РБК.

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