Жена Зеленского заявила о совете ему не общаться с журналистами

Жена Зеленского заявила о совете ему не общаться с журналистами

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена в интервью изданию «Апостроф» заявила, что не советовала супругу общаться с журналистами.

«Сейчас к нему звучит много претензий, что он скрывается от прессы. <…> На самом деле и без того много выходов, кому-то отказывают, но многим нет. Просто все успеть нереально», — сообщила Зеленская.

По ее словам, еще одна претензия к ее мужу заключается в том, что он — неопытный кандидат. «Но знания и опыт накапливаются, — заявила Зеленская. — Все последние месяцы он этим занимался, у него целыми днями идут консультации с экспертами». По ее словам, сейчас ее супруг «экстерном проходит курс молодого бойца».

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), Зеленского готовы поддержать более 72,2% определившихся с выбором. За его оппонента, действующего украинского лидера Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4%.