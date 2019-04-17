Порошенко предостерег Зеленского от узурпации власти

Президент предупредил, что попытка его оппонента по выборам вернуться к Конституции 1996 года будет узурпацией власти. Сам он заверил, что не только не стремится к расширению полномочий президента, но и будет их сокращать

Петр Порошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко не исключает сценарий узурпации власти в стране в случае, если победу на выборах одержит его оппонент, актер Владимир Зеленский. Заявления украинского президента прозвучали во время встречи с представителями общественных организаций в Киеве, сообщает «Интерфакс Украина».

«Если в планах другого кандидата, оппонента будет возвращение к Конституции 1996 года, как делал уже один из их предшественников, я думаю, что это будет узурпация власти, и эти планы также существуют», — сказал Порошенко, добавив, что избиратели должны отдавать себе отчет об ответственности во время выборов президента 21 апреля.

Со своей стороны Порошенко пообещал, что не будет стремиться к расширению полномочий президента и даже, напротив, будет их сокращать.

«Президент Украины Порошенко живет в условиях Конституции 2004 года. Я не стремился и не буду стремиться к расширению полномочий. И полномочия президента мы будем сокращать, в частности, в части децентрализации, когда должности председателей ОГА [областных госадминистраций] будут ликвидированы и будет введен институт префектов», — заявил на встрече Порошенко.

Под предшественником, который, по словам Порошенко, предпринимал попытку вернуться к Конституции 1996 года, украинский президент подразумевал Виктора Януковича. Генпрокуратура Украины подозревает его, бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в захвате власти с помощью незаконного возврата в 2010 году к Конституции 1996 года. Речь идет о событиях 2010 года, когда Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вновь предоставив президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.