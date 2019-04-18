Зеленский нанял лоббистов в США для организации встреч с командой Трампа

Зеленский нанял лоббистов в США для организации встреч с командой Трампа

Команда Владимира Зеленского за $60 тыс. наняла в Вашингтоне лоббистскую компанию Signal Group Consulting. В числе ее задач — организация встреч представителей Зеленского с командой Дональда Трампа

Фото: Арина Лебедева / ТАСС

Владимир Зеленский нанял американскую лоббистскую группу ​Signal Group Consulting. Документы с данными о контракте размещены на сайта Минюста в соответствии с требованиями закона об иностранных агентах — Foreign Agents Registration Act (FARA).

Контракт заключен на период до 31 мая 2020 года. Со стороны Зеленского документ подписал его представитель — Маркус Коэн. Зеленский в документе представлен в качестве лидера партии «Слуга народа» и кандидата в президенты Украины. В числе задач Signal Group Consulting в контракте перечисляются организация встреч с представителями госструктур, представление команды Зеленского американской общественности, развитие отношений с медиа и аналитическими центрами.

Информацию о заключенном контракте подтвердил «Радио Свобода» представитель Signal Group Consulting Джон Проктер. По его словам, сумма контракта — $60 тыс. По его словам, в рамках соглашения фирма планирует организовать встречи представителей Зеленского с американскими законодателями и командой Дональда Трампа.

В качестве представителя Зеленского в Вашингтон направятся глава его избирательного штаба Иван Баканов и советник по экономическим вопросам, экс-предправления «Нафтогаза» Олег Дубина, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источники в штабе кандидата в президенты. Эту информацию подтверждает также «Интерфакс-Украина».

12 апреля Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Она продолжалась около час. «Я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины», — рассказал о переговорах в Елисейском дворце Зеленский.