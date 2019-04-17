Создатель Assassin’s Creed назвал недостоверной модель Нотр-Дама в игре

Модель собора Нотр-Дам в игре Assassin’s Creed Unity не является полной и достоверной копией оригинала. Об этом РБК сообщил представитель компании-разработчика Ubisoft.

«Хотя мы и крайне ответственно подошли к воссозданию деталей [собора], масштаб и ряд элементов несколько отличаются [от оригинала]», — заявили в Ubisoft. Там подчеркнули, что при создании игры руководствовались творческим видением и что итоговое здание — не исторически достоверная конструкция.

Впрочем, в компании выразили готовность оказать любую помощь властям Франции в восстановлении собора в случае соответствующего обращения. В Ubisoft добавили, что пожертвуют на реставрацию собора €500 тыс.

Ранее сообщалось, что Кэролайн Миз, художница уровней в Assassin’s Creed Unity, потратила больше года на полное воссоздание собора в игре — благодаря личным посещениям и на основе старых карт, фотографий и рисунков. Игроки отмечали почти идентичное сходство виртуального и реального соборов.