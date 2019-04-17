Мосгорсуд признал законным арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября

​Мосгорсуд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Пресненский суд продлил до 25 сентября срок ареста всем четверым фигурантам. Их адвокаты подали апелляции.

Начиная с 9 апреля Пресненский суд рассматривает дело футболистов по существу. Планируется всего допросить 45 свидетелей. Дело касается двух конфликтов, в которых футболисты и их спутники участвовали 8 октября 2018 года. Сначала они подрались с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком, а после — с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.

Братьев Кокориных и Мамаева арестовали 11 октября, на следующий день взяли под стражу Протасовицкого. Футболистам вменяются хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК), побои (ч. 2 ст. 116 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115). Футболисты частично признали вину.