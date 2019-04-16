Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с водителем

Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с водителем

Проходящий свидетелем по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева охранник клуба «Эгоист» ​Андрей Козлов на суде рассказал о начале конфликта футболистов с ​водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком. ​Об этом сообщает «РИА Новости».

​По словам свидетеля, 8 октября 2018 года подсудимые пришли в клуб около 4:00 мск. «Я проверял людей на входе. Видел, как они заходили и выходили. Все было культурно», — сказал Козлов, отметив, что Кокорин и Мамаев ранее уже посещали «Эгоист».

​Козлов добавил, что позднее он вышел на улицу и увидел Соловчука. Ссора началась после произнесенного водителем слова «петух». «Парни спрашивали у него: «Почему, зачем оскорбляешь?» Как мне показалось, человек из Mercedes первый ударил или оттолкнул. Потом началась потасовка — беганье, прыганье», — рассказал свидетель.

Ранее в суде Соловчук заявил, что после драки потратил на лечение около 400 тыс. руб. Он добавил, что сумма не окончательная, поскольку лечение продолжается. В декабре 2018 года Мамаев утверждал, что выплатил водителю 500 тыс. руб. компенсации. Тогда же он извинился перед Соловчуком.