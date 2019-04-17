Магазины заявили о росте спроса на роман Гюго после пожара в Нотр-Даме

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,90 -0,19 EUR Бирж. 72,21 -0,12 Brent 72,00 +1,14% USD Нал. 64,39 63,59 EUR Нал. 72,76 71,86 USD ЦБ 63,95 -0,30 EUR ЦБ 72,36 -0,29 EUR/USD 1,1300 +0,0017 BTC/USD Бирж. 5 235,40 +0,30 IMOEX 2 573,73 +0,54% RTSI 1 268,86 +1,07% DJIA 26 452,66 +0,26% Nasdaq 8 000,23 +0,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,15%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,15%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 63,95 (-0,3) Quote, 13:13
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 72,36 (-0,29) Quote, 13:13
Настоятель Нотр-Дама предупредил о закрытии собора на пять лет Общество, 15:54 Избитый чиновник привел суду примеры «хамского поведения» Кокорина в кафе Общество, 15:51 Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны Политика, 15:49 Петербург vs Москва: турнир по футболу между непримиримыми противниками РБК и Футболер, 15:46 ФСБ ликвидировала канал поставки наркотиков из Нидерландов Общество, 15:46 Как экологические проекты вписываются в бизнес-план крупнейших корпораций Зеленая экономика, 15:37  Медведев пошутил о взаимной симпатии Госдумы и Минэкономразвития Политика, 15:31 Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости гриппом в Европе Общество, 15:30 Как выглядит самый маленький автомобиль в мире Авто, 15:27 Искусство помогать: сколько денег пожертвовали на реконструкцию Нотр-Дама Стиль, 15:19 Жена Дмитрия Быкова опровергла сообщения об инсульте у писателя Общество, 15:16 «Ноги в воду»: как используют набережные и каналы при строительстве жилья РБК и Элитная недвижимость, 15:16 «Налог на Google» для юрлиц: неожиданная ловушка для бизнеса Pro, 15:13 СМИ сообщили о нападении бывшего хоккеиста «Ак Барса» на женщину в Казани Общество, 15:06
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
0 
Магазины заявили о росте спроса на роман Гюго после пожара в Нотр-Даме

Спрос на роман французского писателя Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» резко вырос за последние два дня на фоне пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Об этом РБК рассказали в сервисе электронных и аудиокниг «ЛитРес».

«По сравнению с предыдущим днем 15 апреля продажи книги выросли более чем в десять раз: в 12 раз увеличились продажи электронных книг и в девять раз — аудиокниг», — уточнили в магазине.

В «ЛитРес» добавили, что 16 апреля тенденция сохранилась — продажи увеличились еще в семь раз.

Общество
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
​​

В пресс-службе Ozon сообщили РБК, что за весь 2018 год интернет-магазин продал около 2 тыс. книг Гюго (печатные и аудиокниги). Однако за 15 и 16 апреля спрос увеличился в 2,5 раза и в 13 раз соответственно.

В онлайн-магазине «Республика» продажи «Собора Парижской Богоматери» выросли в три раза, подчеркнули РБК в пресс-службе.

Ранее, 16 апреля, роман Виктора Гюго стал лидером списка бестселлеров, по версии французского сайта Amazon.

Фотогалерея 
Попали под огонь: какие памятники культуры пострадали от пожаров

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари начался 15 апреля, его потушили только спустя 12 часов. В результате была уничтожена крыша собора и обрушился шпиль, однако основная конструкция и две башни сохранены. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет. Он также запустит международную кампанию по сбору средств.

Теги: магазины, книга, пожар, новости РБК
Материалы по теме
Голодец заявила о переговорах с Парижем о помощи с реставрацией Нотр-Дама
Общество
Появилось снятое беспилотником видео Нотр-Дама после пожара
Общество
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter