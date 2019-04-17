Магазины заявили о росте спроса на роман Гюго после пожара в Нотр-Даме

Магазины заявили о росте спроса на роман Гюго после пожара в Нотр-Даме

Спрос на роман французского писателя Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» резко вырос за последние два дня на фоне пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Об этом РБК рассказали в сервисе электронных и аудиокниг «ЛитРес».

«По сравнению с предыдущим днем 15 апреля продажи книги выросли более чем в десять раз: в 12 раз увеличились продажи электронных книг и в девять раз — аудиокниг», — уточнили в магазине.

В «ЛитРес» добавили, что 16 апреля тенденция сохранилась — продажи увеличились еще в семь раз.

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В пресс-службе Ozon сообщили РБК, что за весь 2018 год интернет-магазин продал около 2 тыс. книг Гюго (печатные и аудиокниги). Однако за 15 и 16 апреля спрос увеличился в 2,5 раза и в 13 раз соответственно.