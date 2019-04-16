Роман «Собор Парижской Богоматери» возглавил список бестселлеров Amazon

Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» стал лидером списка бестселлеров, по французской версии сайта Amazon, передает BFMTV.

Как свидетельствуют данные сайта Amazon.fr, в первую десятку бестселлеров попали четыре издания романа. Кроме того, в этом перечне оказались две книги о соборе, написанные разными авторами.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля, его потушили только спустя 12 часов. В результате была уничтожена крыша собора и обрушился шпиль, однако основная конструкция и две башни были сохранены.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен, и объявил, что запустит международную кампанию по сбору средств. Парижский монетный двор сообщил, что перевыпустит коллекционные монеты 2013 года с изображением собора, деньги будут направлены на реконструкцию. О намерениях пожертвовать средства на восстановление Нотр-Дам-де-Пари также заявили ряд бизнесменов и крупных компаний.