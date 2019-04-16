В штабе Порошенко предложили Зеленскому уйти работать в парламент

Спикер штаба Олег Медведев призвал с пониманием отнестись к тому, что Петр Порошенко лучше готов к противостоянию с «основной угрозой» страны. У Владимира Зеленского, по мнению штаба Порошенко, недостаточно политического опыта

Владимир Зеленский (Фото: Арина Лебедева / ТАСС)

Спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев считает, что у оппонента президента по второму туру выборов актера Владимира Зеленского недостаточно политического опыта, чтобы быть президентом. Об этом Медведев заявил в интервью «Би-би-си Украина».

Он уточнил, что команда Порошенко воспринимает Зеленского как оппонента, а не как врага. «Как врага мы воспринимаем [президента России Владимира] Путина», — сказал спикер штаба.

Медведев объяснил, что появление российского президента на агитационных билбордах вместе с Порошенко было связано с тем, чтобы показать, что Путин является «большой угрозой». «Мы хотели сказать и Зеленскому, и его сторонникам, что президент России — не Галкин, не Петросян, а Путин, что с этим человеком надо будет иметь дело», — сказал Медведев.

По мнению представителя штаба Порошенко, у Зеленского нет политического опыта, чтобы противостоять российскому лидеру.