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Chevron $146 (+20,98%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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В штабе Порошенко предложили Зеленскому уйти работать в парламент
Спикер штаба Олег Медведев призвал с пониманием отнестись к тому, что Петр Порошенко лучше готов к противостоянию с «основной угрозой» страны. У Владимира Зеленского, по мнению штаба Порошенко, недостаточно политического опыта
Владимир Зеленский (Фото: Арина Лебедева / ТАСС)

Спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев считает, что у оппонента президента по второму туру выборов актера Владимира Зеленского недостаточно политического опыта, чтобы быть президентом. Об этом Медведев заявил в интервью «Би-би-си Украина».

Он уточнил, что команда Порошенко воспринимает Зеленского как оппонента, а не как врага. «Как врага мы воспринимаем [президента России Владимира] Путина», — сказал спикер штаба.

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Медведев объяснил, что появление российского президента на агитационных билбордах вместе с Порошенко было связано с тем, чтобы показать, что Путин является «большой угрозой». «Мы хотели сказать и Зеленскому, и его сторонникам, что президент России — не Галкин, не Петросян, а Путин, что с этим человеком надо будет иметь дело», — сказал Медведев.

По мнению представителя штаба Порошенко, у Зеленского нет политического опыта, чтобы противостоять российскому лидеру.

«Мой месседж к сторонникам Зеленского: я считаю, что правильно сегодня отнестись с пониманием к тому, что к президентской должности лучше готов Порошенко, чем Зеленский. А Зеленскому и его команде лучше пройти через парламентские выборы, зайти в исполнительную власть и серьезно на нее влиять», — сказал Медведев.

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Опрос показал почти трехкратное преимущество Зеленского над Порошенко

Зеленский за несколько дней до второго тура президентских выборов на Украине опережает Порошенко, свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС). В поддержку актера готовы проголосовать 72,2% избирателей, Порошенко готовы поддержать 25,4%. Еще 2,4% украинцев испортили бы бюллетени. Второй тур президентских выборов на Украине состоится в это воскресенье, 21 апреля.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы президента, Украина
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