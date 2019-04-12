Порошенко уволил губернатора Херсонской области

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу администрации Херсонской области Андрея Гордеева. Соответствующий указ размещен на сайте украинского лидера.

«Освободить Гордеева Андрея Анатольевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации», — распорядился он.

Другим указом Порошенко временно назначил губернатором Херсонской области Дмитрия Бутрия.

Гордеев подал заявление с просьбой освободить его от должности.

Как ранее писал УНИАН, от Порошенко требовали увольнения Гордеева, потому что считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк. В июле 2018 года Гандзюк облили кислотой, после чего она попала в реанимацию с ожогами 35% поверхности тела. Через три месяца женщина умерла.