Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение

Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение

Бывший глава Полтавской области Валерий Головко считает, что его незаконно сняли с занимаемой должности. Он подал иск, чтобы обжаловать свое увольнение

Валерий Головко (Фото: Полтавская областная государственная администрация)

Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на иск экс-губернатора.

Ответчиками по иску выступают Полтавская областная государственная администрация и сам Порошенко. Дата рассмотрения иска пока не определена.

В конце февраля в администрацию Полтавской области пришли с обысками сотрудники Антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Обыски проходили в том числе в кабинете Головко и его первого заместителя Андрея Песоцкого.

Их заподозрили в вымогательстве взяток у предпринимателей в обмен на победу в борьбе за госконтракты, сообщила «Украинская правда». Руководители Полтавской обладминистрации якобы требовали миллионные откаты и взятки в виде крупных сумм в валюте, элитных автомобилей и ценных гаджетов, писало издание со ссылкой на постановление суда об обысках.

Порошенко предложил уволить Головко с поста главы областной администрации 13 марта, правительство Украины эту инициативу поддержало.