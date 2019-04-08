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Политика ,  
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Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Указ об отстранении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации противоречит законодательству, считает отправленный в отставку чиновник
Максим Степанов (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН. «Глава Одесской ОГА перед вами», — сказал он.

Чиновник считает, что президент страны вышел за пределы своих полномочий: назначение и увольнение руководителей регионов должно производиться по представлению кабинета министров.

«Очень странный документ, который, по моему убеждению и убеждению юристов, даже студента, который учится на юриста, не имеет ничего общего с законодательством Украины», — прокомментировал Степанов президентский указ об отставке.

Политика
Порошенко сменил губернатора Одесской области

По его словам, Порошенко ранее предлагал ему написать заявление об отставке, но Степанов отказался.

Новым руководителем региона Порошенко назначил Сергея Паращенко — первого заместителя Степанова.

Решение отправить Степанова в отставку связано с «саботажем предвыборной работы» с его стороны и с его связями с бывшим губернатором области Игорем Палицей, писало издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в областной администрации. Палицу издание связывает с олигархом Игорем Коломойским.

Политика
Зеленский предложил пользователям Instagram придумать вопросы Порошенко

Источник УНИАН в одесской администрации связал увольнение Степанова с результатами первого тура президентских выборов в стране: Владимир Зеленский набрал в области более 40% голосов, в то время как Порошенко — менее 10%.

Степанов возглавил Одесскую область в январе 2017 года. До него главой областной администрации был Михаил Саакашвили.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Одесская область, Петр Порошенко
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