Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Указ об отстранении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации противоречит законодательству, считает отправленный в отставку чиновник

Максим Степанов (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН. «Глава Одесской ОГА перед вами», — сказал он.

Чиновник считает, что президент страны вышел за пределы своих полномочий: назначение и увольнение руководителей регионов должно производиться по представлению кабинета министров.

«Очень странный документ, который, по моему убеждению и убеждению юристов, даже студента, который учится на юриста, не имеет ничего общего с законодательством Украины», — прокомментировал Степанов президентский указ об отставке.

По его словам, Порошенко ранее предлагал ему написать заявление об отставке, но Степанов отказался.