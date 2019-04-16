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Chevron $146 (+20,41%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Тренер допустил пропуск Свечниковым грядущей игры после драки с Овечкиным

Российский нападающий хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) Андрей Свечников может пропустить четвертый матч серии плей-офф НХЛ с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Об этом заявил главный тренер команды из Роли Роб Бриндамор, передает Reuters.

По его словам, он поговорил с 19-летним нападающим после игры, в которой тот подрался с капитаном соперников Александром Овечкиным. Тренер отметил, что Свечников выглядит «нормально». «Думаю, что чувствует себя прекрасно», — добавил Бриндамор.

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В Сети опубликовали полное видео драки Овечкина и Свечникова

При этом он рассказал, что форвард в настоящее время находится в реестре травмированных игроков с симптомами сотрясения мозга. Как заявил наставник «Каролины», есть большая вероятность того, что российский нападающий не примет участие в четвертом матче серии с «Вашингтоном».

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Тренер Свечникова ответил словами «тошнит от этого» на драку с Овечкиным

Драка Свечникова и Овечкина произошла в первом периоде третьего матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Каролиной» и «Вашингтоном». После нескольких ударов по лицу Свечников упал на лед и ударился затылком. Оба игрока получили по пять минут штрафа. При этом форвард «Каролины» не смог продолжить игру. После матча Овечкин заявил, что 19-летний россиянин сам спровоцировал драку.

​Следующий матч серии пройдет в городе Роли 19 апреля. После трех игр «Вашингтон» ведет 2-1, одержав две домашние победы (4:2 и 4:3 ОТ) и проиграв выездную игру 0:5.

Теги: Александр Овечкин, НХЛ, Каролина, драка, тренер
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