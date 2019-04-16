Тренер допустил пропуск Свечниковым грядущей игры после драки с Овечкиным

Российский нападающий хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) Андрей Свечников может пропустить четвертый матч серии плей-офф НХЛ с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Об этом заявил главный тренер команды из Роли Роб Бриндамор, передает Reuters.

По его словам, он поговорил с 19-летним нападающим после игры, в которой тот подрался с капитаном соперников Александром Овечкиным. Тренер отметил, что Свечников выглядит «нормально». «Думаю, что чувствует себя прекрасно», — добавил Бриндамор.

При этом он рассказал, что форвард в настоящее время находится в реестре травмированных игроков с симптомами сотрясения мозга. Как заявил наставник «Каролины», есть большая вероятность того, что российский нападающий не примет участие в четвертом матче серии с «Вашингтоном».