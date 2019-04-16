Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

Инцидент произошел на 11-й минуте первого периода, после чего хоккеисты нанесли несколько ударов друг другу. В итоге 19-летний Свечников был отправлен в нокаут. Он смог покинуть лед только при помощи партнеров по клубу. За стычку оба спортсмена получили пятиминутный штраф.

В итоге «Каролина» в домашнем матче разгромила «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:0. В составе победителей дублями отметились Уоррен Фегеле и Даги Хэмилтон, также записавшие на свой счет по дублю. Еще одну шайбу в ворота противников забил Брок Макгинн.