Овечкин назвал Свечникова зачинщиком драки в матче плей-офф НХЛ

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) Александр Овечкин прокомментировал драку с нападающим «Каролина Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) Андреем Свечниковым. По словам Овечкина, инициатором конфликта был Свечников, сообщает NBC Sports.

«Он вызвал меня на поединок, я ответил. Надеюсь, что с ним все хорошо. Хотелось бы забыть об этом эпизоде», — заявил Овечкин.​

Конфликт между ним и Свечниковым произошел в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Потасовка между спортсменами произошла на 11-й минуте первого периода. Они нанесли друг другу несколько ударов. 19-летний Свечников был отправлен в нокаут и покинул лед с помощью партнеров по команде.



«Каролина» разгромила «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:0, в серии до четырех побед столичный клуб ведет 2:1.