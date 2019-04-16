В Сети опубликовали полное видео драки Овечкина и Свечникова

Телеканал NBC Sports на своей странице в Twitter опубликовал видео драки хоккеистов Андрея Свечникова и Александра Овечкина в матче плей-офф НХЛ.

На кадрах видно, как игроки толкают друг друга, обмениваются фразами, после чего начинается драка. В итоге Свечников падает на лед.

Драка произошла во время третьего матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Каролиной» (команда Свечникова) и «Вашингтон Кэпиталз» (команда Овечкина). Свечников не смог самостоятельно покинуть площадку. За стычку оба спортсмена получили пятиминутный штраф. Овечкин назвал зачинщиком драки Свечникова, тренер «Каролины» Род Бриндамор в этом усомнился.