Тренер Свечникова ответил словами «тошнит от этого» на драку с Овечкиным

Тренер Свечникова ответил словами «тошнит от этого» на драку с Овечкиным

Род Бриндамор, главный тренер клуба НХЛ «Каролина ​Харрикейнз», за который выступает нападающий Андрей Свечников, отреагировал на драку игрока с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Тренера цитирует NBC Sports.

Бриндамор отметил, что Свечников — «ребенок», которому только недавно исполнилось 19 лет, и поэтому тренеру было тяжело наблюдать за дракой. «Меня до сих пор тошнит от этого», — заявил Бриндамор.

Он подчеркнул, что слышал слова Овечкина, который назвал зачинщиком драки Свечникова. Тренер усомнился в этом и уточнил, что на видео первым сбросил перчатки для драки именно Овечкин.

Конфликт между Свечниковым и Овечкиным произошел во время матча плей-офф Национальной хоккейной лиги. Они нанесли друг другу несколько ударов. 19-летний Свечников был отправлен в нокаут и покинул лед с помощью партнеров по команде.

