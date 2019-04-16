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Тренер Свечникова ответил словами «тошнит от этого» на драку с Овечкиным

Род Бриндамор, главный тренер клуба НХЛ «Каролина ​Харрикейнз», за который выступает нападающий Андрей Свечников, отреагировал на драку игрока с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Тренера цитирует NBC Sports.

Бриндамор отметил, что Свечников — «ребенок», которому только недавно исполнилось 19 лет, и поэтому тренеру было тяжело наблюдать за дракой. «Меня до сих пор тошнит от этого», — заявил Бриндамор.

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Овечкин назвал Свечникова зачинщиком драки в матче плей-офф НХЛ

Он подчеркнул, что слышал слова Овечкина, который назвал зачинщиком драки Свечникова. Тренер усомнился в этом и уточнил, что на видео первым сбросил перчатки для драки именно Овечкин.

Конфликт между Свечниковым и Овечкиным произошел во время матча плей-офф Национальной хоккейной лиги. Они нанесли друг другу несколько ударов. 19-летний Свечников был отправлен в нокаут и покинул лед с помощью партнеров по команде.
 

Теги: Александр Овечкин, НХЛ, Хоккей
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