Порошенко назвал возможные сроки подписания документов по миротворцам ООН

Документы «нормандского формата», предусматривающие ввод миротворцев ООН в Донбасс, могут быть подписаны в мае или начале июня. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщается на его сайте.

«Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будут предусмотрены вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении «голубых касок» ООН», — сказал он.

По словам Порошенко, встреча нормандской четверки может состояться 6 июня, в 75-летнюю годовщину высадки войск союзников в Нормандии. «Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир», — добавил он.

В марте Порошенко заявил, что Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев ООН в Донбасс. В конце сентября украинский президент говорил, что вопрос размещения миротворцев упирается в «глухой московский тупик». В Кремле тогда указали, что в связи с вводом миротворцев по-прежнему существует много вопросов.