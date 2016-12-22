Порошенко заявил о «московском тупике» в вопросе размещения миротворцев

«Ключи от мира» в Донбассе находятся не в Киеве, Вашингтоне или Брюсселе, они в Москве, заверил президент Украины. Именно российские власти, по его словам, тормозят процесс ввода миротворцев ООН на восток страны

Петр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что решение вопроса о введении в Донбасс миротворческой миссии ООН упирается в «глухой московский тупик». Об этом украинский лидер сообщил на праздновании 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове. Видеозапись выступления политика опубликовал телеканал «112 Украина».

«Мне бы хотелось большего и скорейшего прогресса в этом вопросе, но он упирается в глухой московский тупик», — заявил президент. «Как можно объяснить миру, почему ты против, чтобы Украина на своей территории реализовала суверенное право украинского народа, борясь на мир. <...> Для чего? Для того, чтобы не было украинцев», — заверил глава государства. «Ключи от мира [на востоке Украины], — как добавил Порошенко, — находятся не в Киеве, и не в Вашингтоне, и не в Брюсселе, и не в Берлине». «Ключи от мира, — как уверен политик, — находятся в Москве. Как и ключи от этой миротворческой миссии». «Так сразу видно, кто хочет мира, а кто хочет продолжения войны», — заключил президент.

Возможность ввода в зону конфликта на востоке Украины международных сил обсуждается с 2015 года. Согласно правилам ООН, миротворцы не могут быть введены в регион без согласия конфликтующих сторон. Ими Москва считает Киев и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Власти Украины с такой точкой зрения не согласны. Участницей конфликта они также считают Россию.

Инициативу о введении миротворцев ООН в Донбасс российский президент Владимир Путин поддержал в прошлом году. Однако, по его мнению, представители миссии должны находиться на линии разграничения между силами Украины и ДНР и ЛНР «и ни на каких других территориях». Киев же хочет разместить миротворцев на границе Украины и России.

25 сентября представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что власти России и Украины близки к компромиссу по введению миротворцев. «Украина поставила условие, кто не может принимать участие в миротворческом контингенте [в Донбассе]. <...> Россия [выступает], чтобы не было НАТО, а мы — чтобы не было стран ОДКБ. В принципе, там найден более-менее компромисс», — отмечал он.

Однако в Кремле, комментируя эту информацию, сообщили, что заявлений о близости Москвы и Киева к компромиссу в этом вопросе не слышали. Развертывание в Донбассе миротворцев ООН невозможно без согласия всех сторон, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.