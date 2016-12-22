ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,12 65,05 EUR Нал. 76,99 75,64 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6581,48 +83,38 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
Порошенко заявил о «московском тупике» в вопросе размещения миротворцев
Лента новостей
Трамп после Генассамблеи ООН заявил о возвращении уважения мира к США 05:37, Политика Трамп сравнил отношения с Ким Чен Ыном с влюбленностью 05:03, Политика Мэй анонсировала налог для иностранцев на покупку имущества в Британии 04:57, Экономика Минобороны Британии отправит в Норвегию 800 военнослужащих 04:23, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 04:15, РБК и Canon В Волгограде около школы обезвредили снаряд времен Второй мировой войны 03:45, Общество СМИ увидели в подлодке «Казань» потенциального «грозного противника» США 03:31, Политика В США допустили возможность морской блокады России 02:58, Политика Власти назвали сумму «золотого парашюта» воронежского замгубернатора 02:45, Политика Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook 02:17, Технологии и медиа В Испании во время матча «Эйбар» — «Севилья» пострадали восемь человек 01:50, Общество Большой десантный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море 01:24, Политика Власти США обязали Маска оставить один из постов в Tesla из-за твита 01:07, Бизнес В Сербии пройдут совместные учения с ВКС России 01:07, Политика В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 420 человек 00:39, Общество «Реал» и «Атлетико» не забили голов в мадридском дерби 00:37, Спорт Вена сообщила о «впечатленных» визитом Путина на свадьбу делегатах ООН 00:07, Общество Правительство снова недоиндексирует военные пенсии 00:00, Экономика Берлускони сообщил об «особенных» пожеланиях от Путина на день рождения 29 сен, 23:40, Политика Глава Сербии попросит совета у Путина после обострения ситуации в стране 29 сен, 23:29, Политика В Барселоне в ходе акции протеста пострадали 24 человека 29 сен, 23:10, Политика СМИ узнали об утечке личных данных Бориса Джонсона и других чиновников 29 сен, 23:05, Политика На станции метро «Тверская» в Москве под колесами поезда погиб человек 29 сен, 22:42, Общество В NASA сообщили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен 29 сен, 22:30, Технологии и медиа Шопинг дома: какие товары теперь предпочитают покупать онлайн 29 сен, 22:14, РБК и Schneider Electric В Британии заказали ребрендинг Солсбери из-за «дела Скрипалей» 29 сен, 21:47, Общество Чемпионат Испании по футболу. «Реал» — «Атлетико». Онлайн 29 сен, 21:45, Спорт «Ливерпуль» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Челси» 29 сен, 21:42, Спорт
Порошенко заявил о «московском тупике» в вопросе размещения миротворцев
Политика, 05:50
0
Порошенко заявил о «московском тупике» в вопросе размещения миротворцев
«Ключи от мира» в Донбассе находятся не в Киеве, Вашингтоне или Брюсселе, они в Москве, заверил президент Украины. Именно российские власти, по его словам, тормозят процесс ввода миротворцев ООН на восток страны
Петр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что решение вопроса о введении в Донбасс миротворческой миссии ООН упирается в «глухой московский тупик». Об этом украинский лидер сообщил на праздновании 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове. Видеозапись выступления политика опубликовал телеканал «112 Украина».

«Мне бы хотелось большего и скорейшего прогресса в этом вопросе, но он упирается в глухой московский тупик», — заявил президент. «Как можно объяснить миру, почему ты против, чтобы Украина на своей территории реализовала суверенное право украинского народа, борясь на мир. <...> Для чего? Для того, чтобы не было украинцев», — заверил глава государства. «Ключи от мира [на востоке Украины], — как добавил Порошенко, — находятся не в Киеве, и не в Вашингтоне, и не в Брюсселе, и не в Берлине». «Ключи от мира, — как уверен политик, — находятся в Москве. Как и ключи от этой миротворческой миссии». «Так сразу видно, кто хочет мира, а кто хочет продолжения войны», — заключил президент.

Возможность ввода в зону конфликта на востоке Украины международных сил обсуждается с 2015 года. Согласно правилам ООН, миротворцы не могут быть введены в регион без согласия конфликтующих сторон. Ими Москва считает Киев и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Власти Украины с такой точкой зрения не согласны. Участницей конфликта они также считают Россию.

Кремль прокомментировал заявление о компромиссе по миротворцам в Донбассе
Политика

Инициативу о введении миротворцев ООН в Донбасс российский президент Владимир Путин поддержал в прошлом году. Однако, по его мнению, представители миссии должны находиться на линии разграничения между силами Украины и ДНР и ЛНР «и ни на каких других территориях». Киев же хочет разместить миротворцев на границе Украины и России.

25 сентября представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что власти России и Украины близки к компромиссу по введению миротворцев. «Украина поставила условие, кто не может принимать участие в миротворческом контингенте [в Донбассе]. <...> Россия [выступает], чтобы не было НАТО, а мы — чтобы не было стран ОДКБ. В принципе, там найден более-менее компромисс», — отмечал он.

Однако в Кремле, комментируя эту информацию, сообщили, что заявлений о близости Москвы и Киева к компромиссу в этом вопросе не слышали. Развертывание в Донбассе миротворцев ООН невозможно без согласия всех сторон, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Украина , миротворцы , Донбасс
Главное
В США допустили возможность морской блокады России Политика
Материалы по теме
Кремль прокомментировал заявление о компромиссе по миротворцам в Донбассе Политика
В Киеве заявили о компромиссе с Россией по вводу миротворцев в Донбасс Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter