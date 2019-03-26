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Политика ,  
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Порошенко заявил о вынужденном решении России по миротворцам в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев ООН в Донбасс. Об этом он сообщил телеканалу «Прямой».

«Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выжмут войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории», — сказал он.

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Президент отметил, что после того, как будет сформирован «компонент безопасности», начнется работа над «политическим компонентом». В частности, проведение выборов среди украинских политических партий в местные органы власти Донбасса.

В конце сентября 2018 года Порошенко заявлял, что вопрос размещения миротворцев упирается «в глухой московский тупик». Он также добавил, что «ключи о мира» находятся в России, а не на Украине, в США и Евросоюзе.

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С 2015 года обсуждается возможность ввести на территорию Донбасса международные силы. При этом миротворцы ООН не могут войти в регион без согласия конфликтующих сторон. Москва считает сторонами Украину и самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, однако Киев считает участницей также и Россию.

В 2017 году российский президент Владимир Путин поддержал инициативу введения миротворцев в Донбасс. Однако Украина и США настаивают на размещении контингента на российско-украинской границе.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Донбасс, миротворцы ООН
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