Порошенко заявил о вынужденном решении России по миротворцам в Донбассе

Порошенко заявил о вынужденном решении России по миротворцам в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев ООН в Донбасс. Об этом он сообщил телеканалу «Прямой».

«Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выжмут войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории», — сказал он.

Президент отметил, что после того, как будет сформирован «компонент безопасности», начнется работа над «политическим компонентом». В частности, проведение выборов среди украинских политических партий в местные органы власти Донбасса.

В конце сентября 2018 года Порошенко заявлял, что вопрос размещения миротворцев упирается «в глухой московский тупик». Он также добавил, что «ключи о мира» находятся в России, а не на Украине, в США и Евросоюзе.