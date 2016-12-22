Кремль прокомментировал заявление о компромиссе по миротворцам в Донбассе

Развертывание в Донбассе миротворцев ООН невозможно без согласия всех сторон, в Кремле не слышали заявлений о близости Москвы и Киева к компромиссу по данному вопросу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Не сказал бы, что есть общее понимание. По-прежнему, знаков вопроса много. Это была инициатива президента Путина, но там по-прежнему много вопросов», — сказал он, отметив, что для начала необходимо «разобраться» с тем, чтобы все стороны дали согласие на ввод миротворцев.

На просьбу журналистов прокомментировать слова представителя Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгения Марчука, о том, что Москва и Киев близки к компромиссу по данному вопросу, Песков заявил, что не знает об этом заявлении.

Накануне, Марчук рассказал, что Россия выступает против участия НАТО в миротворческой миссии ООН, Украина — против стран ОДКБ. «В принципе, там найден более-менее компромисс. Он, правда, еще достаточно предварительный», — заявил он.

Идея ввести в зону конфликта в Донбассе международные силы обсуждается с 2015 года. Президент России Владимир Путин в сентябре 2017-го сказал, что в Москве поддерживают ввод миротворцев для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, при этом силы ООН должны находиться на линии разграничения сторон.

Через год глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что идея введения миротворцев не обсуждалась. Он отметил, что их необходимо ввести на всю «оккупированную территорию», а не только на линию разграничения.