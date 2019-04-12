Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Президент Владимир Путин не планирует участвовать в июне в мероприятиях во Франции, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории военных действий десантной операцией.

Путин присутствовал на мероприятиях, посвященных 70-й годовщине этих событий. Тогда прошли первые переговоры в «нормандском формате» по разрешению ситуации на юго-востоке Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в качестве посредников организовали первую личную встречу лидеров России и Украины после победы Петра Порошенко на президентских выборах.