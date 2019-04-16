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Chevron $146 (+20,57%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Отец Зеленского заявил об отсутствии помощи сыну от Коломойского

Миллиардер Игорь Коломойский не помогает кандидату в президенты Владимиру Зеленскому​. Об этом отец шоумена, профессор Александр Зеленский заявил в интервью изданию ​«Страна.ua».

«Переживают, что он там на Вову влияет, а он (...) не помогает! Нет денег на наблюдателей, офисов нет», — заявил Зеленский-старший и подчеркнул, что Порошенко нужно иметь совесть, когда он говорит о контактах Коломойского и кандидата в президенты.

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«Я думаю, что он не помогает Вове, я же вижу это все. Билбордов же мало. Вы сами посмотрите по городу. У нас три билборда, а у этого [Порошенко] — через один», — добавил он.

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Тем не менее, Александр Зеленский отметил, что считает Коломойского «самым порядочным олигархом», который «спас Днепропетровскую область». Он выразил надежду, что Коломойский вернется в политику.

Порошенко регулярно подчеркивает вероятную связь миллиардера и кампании Зеленского и, в частности, называл своего оппонента на выборах «марионеткой Коломойского».

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Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля. Согласно последним данным Киевского международного института социологии (КМИС), Зеленского готовы поддержать 72,2% избирателей, Порошенко — 25,4%. Еще 2,4% украинцев испортили бы бюллетени.​

Теги: Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, олигарх
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