Отец Зеленского заявил об отсутствии помощи сыну от Коломойского

Миллиардер Игорь Коломойский не помогает кандидату в президенты Владимиру Зеленскому​. Об этом отец шоумена, профессор Александр Зеленский заявил в интервью изданию ​«Страна.ua».

«Переживают, что он там на Вову влияет, а он (...) не помогает! Нет денег на наблюдателей, офисов нет», — заявил Зеленский-старший и подчеркнул, что Порошенко нужно иметь совесть, когда он говорит о контактах Коломойского и кандидата в президенты.

«Я думаю, что он не помогает Вове, я же вижу это все. Билбордов же мало. Вы сами посмотрите по городу. У нас три билборда, а у этого [Порошенко] — через один», — добавил он.